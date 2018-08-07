► Репортаж из оздоровительного лагеря "Натуралист"

07.08.2018 15:50

"Мои родные истоки" - так называется третья смена в летнем оздоровительном лагере станции юных натуралистов. Она - краеведческая. Для воспитанников организаторы придумали много интересных дел, конкурсов и экскурсий. Да и сами дети проявляют инициативу. Их день наполнен ежеминутно, и от этого становится только интересней - говорят юные любители природы...