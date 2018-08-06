Открыта горячая телефонная линия для потенциальных усыновителей

06.08.2018 16:26

В Общественной палате РФ открыли горячую телефонную линию для потенциальных усыновителей и опекунов, сообщает Фонтанка.ру.

Члены ОП РФ совместно с представителями профильных министерств и ведомств по результатам звонков планируют узнать от кандидатов в родители, как работает система органов опеки и попечительства.

Желающие взять ребенка из детского дома или из дома ребенка, но столкнувшиеся с проблемами устройства детей в семьи могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 737-77-66. Вопросы и жалобы принимают до 20 августа.

Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, по пятницам — с 9 до 16:45 (по московскому времени).