Открыта горячая телефонная линия для потенциальных усыновителей
В Общественной палате РФ открыли горячую телефонную линию для потенциальных усыновителей и опекунов, сообщает Фонтанка.ру.
Члены ОП РФ совместно с представителями профильных министерств и ведомств по результатам звонков планируют узнать от кандидатов в родители, как работает система органов опеки и попечительства.
Желающие взять ребенка из детского дома или из дома ребенка, но столкнувшиеся с проблемами устройства детей в семьи могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 737-77-66. Вопросы и жалобы принимают до 20 августа.
Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, по пятницам — с 9 до 16:45 (по московскому времени).
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