8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Открыта горячая телефонная линия для потенциальных усыновителей

06.08.2018 16:26

Obschestvennaya PalataВ Общественной палате РФ открыли горячую телефонную линию для потенциальных усыновителей и опекунов, сообщает Фонтанка.ру.
Члены ОП РФ совместно с представителями профильных министерств и ведомств по результатам звонков планируют узнать от кандидатов в родители, как работает система органов опеки и попечительства.
Желающие взять ребенка из детского дома или из дома ребенка, но столкнувшиеся с проблемами устройства детей в семьи могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 737-77-66. Вопросы и жалобы принимают до 20 августа.
Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, по пятницам — с 9 до 16:45 (по московскому времени).

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Августа 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Голосование

Что, по-вашему, нужно для успешного начала бизнеса?

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»