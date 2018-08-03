► Опрос на улицах Выборга в канун празднования Дня рождения Ленобласти
Накануне празднования Дня образования Ленинградской области мы спросили у прохожих – что они хотят пожелать жителям региона и чем им особенно дорог наш край...
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