Проблему очистки стоков в пос. Победа решали коллегиально

03.08.2018 12:07

В администрации Рощинского городского поселения прошла встреча представителей Леноблводоканала, комитета по ЖКХ, администрации и инициативной группы по вопросу очистных сооружений в пос. Победа Выборгского района.

Начальник управления капитального строительства ГУП «Леноблводоканал» Константин Антипин, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Кузьмин и его первый заместитель Валерий Минькач рассказали о разработанной общими усилиями дорожной карте, которая предусматривает два варианта решения проблемы. Упрощённый путь - капитальный ремонт; более затратный и трудоёмкий - реконструкция очистных сооружений.

"В первую очередь важно определить состояние бетона. Если оно позволит выдерживать ту нагрузку, которая подразумевается при надлежащей работе очистных сооружений, то мы пойдем по пути капитального ремонта", - отметил Валерий Минькач.

Оптимальный же вариант будет выбран только после проведения технологического обследования КОС, к которому с 1 августа по договору с «Леноблводоканалом» приступила подрядная организация. Заключение о состоянии очистных сооружений будет готово через месяц. По итогу будут определены и перенесены в сметную стоимость все виды работ, которые необходимо выполнить. О стоимости реновации объекта и выделении финансирования можно будет говорить после того, как итоговый проект пройдёт госэкспертизу.

По предварительным прогнозам, к мероприятиям по капитальному ремонту можно будет приступить в апреле 2019 года и завершить в середине-конце 2020 года. Если же решение будет принято в пользу реконструкции - после проведения необходимых подготовительных процедур в мае 2020 года можно начать строительно-монтажные работы. В этом случае, согласно дорожной карте, ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.

О том, как в этой истории будет параллельно выстроена линия поведения с птицефабрикой "Ударник", Константин Антипин сказал так: "Мы не будем принимать от птицефабрики неочищенные стоки ни при каких условиях! Будут выдвинуты жёсткие требования о строительстве собственных локальных очистных сооружений".