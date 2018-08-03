Медиа Группу "Наш Город" наградили за сотрудничество со следственным управлением

03.08.2018 11:57

В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области 2 августа проходило заседание коллегии под председательством и.о. руководителя Следственного управления Павла Выменца. Подводились итоги работы за первое полугодие 2018 года. Присутствующим был продемонстрирован фильм о деятельности Следственного управления, а затем состоялось награждение особо отличившихся сотрудников управления. Кроме того, награды получили: победитель ежегодного конкурса СМИ по формированию объективного мнения о деятельности следственного управления генеральный директор ООО «Медиа Группа «Наш Город» Ольга Швецова (г. Выборг) и представитель Санкт-Петербургского института кино и телевидения Валерий Иванов, режиссер фильма о деятельности Следственного управления.