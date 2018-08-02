Учитель из Выборгского района получила благодарность президента России
Учителю Бородинской средней школы Татьяне Гурьяновой объявлена благодарность президента РФ. Торжественная церемония награждения, приуроченная к 91-й годовщине образования Ленинградской области, состоялась накануне в Доме правительства. Губернатор региона Александр Дрозденко вручил государственные и региональные награды.
Татьяна Гурьянова, учитель русского языка и литературы Бородинской средней школы (Каменногорское поселение) была отмечена за заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу.
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