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Учитель из Выборгского района получила благодарность президента России

02.08.2018 11:30

Tatyana GuryanovaУчителю Бородинской средней школы Татьяне Гурьяновой объявлена благодарность президента РФ. Торжественная церемония награждения, приуроченная к 91-й годовщине образования Ленинградской области, состоялась накануне в Доме правительства. Губернатор региона Александр Дрозденко вручил государственные и региональные награды.

Татьяна Гурьянова, учитель русского языка и литературы Бородинской средней школы (Каменногорское поселение) была отмечена за заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу.

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