Выборгский водоканал с 1 августа прекращает регистрировать счетчики расхода воды

01.08.2018 11:28

Водоканал города Выборга уведомляет жителей о прекращении с 1 августа регистрации и опломбировки индивидуальных счётчиков воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Выборга и района.

Эту деятельность будет вести управляющая компания, которая располагается на ул. Приморской, 1.