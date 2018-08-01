Выборгский водоканал с 1 августа прекращает регистрировать счетчики расхода воды
Водоканал города Выборга уведомляет жителей о прекращении с 1 августа регистрации и опломбировки индивидуальных счётчиков воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Выборга и района.
Эту деятельность будет вести управляющая компания, которая располагается на ул. Приморской, 1.
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