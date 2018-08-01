Программа празднования Дня образования Ленинградской области

01.08.2018 10:32

4 августа в Выборге пройдут торжественные мероприятия, посвященные 91-й годовщине со Дня образования Ленинградской области.

Программа мероприятий:

11:45 – 12:30 — праздничное костюмированное шествие с участием губернатора Ленинградской области, членов правительства, почетных гостей и делегаций районов области (маршрут следования колонны: Ленинградский проспект — набережная 40-летия ВЛКСМ — Рыночная площадь);

12:30 – 14:00 — дефиле «Ожившие гербы», презентация гербов муниципальных образований (Рыночная площадь);

15:00 – 16:50 — театрализованный концерт на Красной площади;

17:00 – 19:00 — концерт на Рыночной площади;

20:00 – 22:00 — концертная программа на Красной площади;

22:00 — праздничный фейерверк.

В числе приглашенных артистов, которые выступят в этот день перед гостями и жителями Ленинградской области, - заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист России Юрий Гальцев, народный артист России Василий Герелло, Александр Панайотов, группа «Фабрика».

Также в рамках праздничных торжеств пройдут:

11:00 – 21:00 — гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», мастер-классы рестораторов Ленинградской области (набережная 40-летия ВЛКСМ);

10:00 – 20:00 — Город мастеров (пр. Ленина).