Праздничные мероприятия ограничат автодвижение в центре Выборга

31.07.2018 16:52

Во время празднования Дня Ленинградской области центр Выборга станет пешеходной зоной. Ограничения для автолюбителей начнутся уже 2 августа и продлятся до 5-го. Этого требуют мероприятия по подготовке торжеств.

2 августа начнутся работы по установке сценического оборудования на Красной площади Выборга. В связи с этим будет ограничено движение по улицам, непосредственно прилегающим к площади: ул. Ушакова, ул. Северной, пр. Суворова и пр. Ленина. Ограничения будут сняты в 6 часов утра 5 августа.

Аналогичные ограничения для движения транспортных средств со 2 по 5 августа будут предприняты в районе Рыночной площади, где в день праздника состоится дефиле «Ожившие гербы» и концерт. Временно подъехать к площади будет невозможно со стороны улицы Пионерской и проспекта Ленина.

С 18:00 3 августа до 16:00 4 августа для автомобилистов перестанут быть доступны маршруты по ул. Выборгской, ул. Сторожевой башни, ул. Красноармейской, ул. Крепостной, ул. Пушкина, ул. Советской, ул. Германа Титова, ул. Театральной, ул. Ладанова, а также по пр. Суворова.

С 6 утра 3 августа до 6 утра 5 августа будет ограничен доступ на ул. Краснофлотскую, ул. Прогонную, ул. Северный Вал, ул. Красноармейскую, Рыбный пер., Банковский проезд и наб. 40-летия ВЛКСМ.

В день торжества, 4 августа, движение будет перекрыто по ул. Крепостной от ул. Северный вал до Московского проспекта, ул. 30-го Гвардейского корпуса, наб. 40-летия ВЛКСМ, Ленинградскому пр., ул. Выборгской. Там пройдет торжественное шествие.

Вход на Красную площадь гостей праздника будет организован со стороны пр. Ленина. На Рыночную площадь можно будет пройти со стороны пр. Ленина и ул. Пионерской.