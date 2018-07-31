Центр переливания крови приглашает доноров

31.07.2018 13:47

В Центре переливания крови ждут доноров со стажем и тех, кто впервые принял решение сдать кровь ради спасения жизней. Специалисты Центра ждут вас с понедельника по четверг с 08:00 до 11:00 по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе, 32.

13 августа с 10:00 до 12:00 кровь можно будет сдать в амбулатории поселка Победа, телефон 8(81378) 65-317.

Необходимые документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- флюорография грудной клетки не старше года.

Меры социальной поддержки для доноров:

- справка на 2 дня отдыха;

- компенсационная выплата на питание

Справки по телефону: 8(81378) 25-125.