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Центр переливания крови приглашает доноров

31.07.2018 13:47

Krov DonorskayaВ Центре переливания крови ждут доноров со стажем и тех, кто впервые принял решение сдать кровь ради спасения жизней. Специалисты Центра ждут вас с понедельника по четверг с 08:00 до 11:00 по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе, 32.
13 августа с 10:00 до 12:00 кровь можно будет сдать в амбулатории поселка Победа, телефон 8(81378) 65-317.
Необходимые документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- флюорография грудной клетки не старше года.

Меры социальной поддержки для доноров:
- справка на 2 дня отдыха;
- компенсационная выплата на питание
Справки по телефону: 8(81378) 25-125.

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