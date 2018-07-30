Между Санкт-Петербургом и Псковом будет курсировать "Ласточка"

30.07.2018 10:43

С 4 августа 2018 года ОАО "РЖД" запускает скоростные поезда "Ласточка" на маршруте между Санкт-Петербургом и Псковом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ласточки" № 809/810 в комплектации "Премиум" будут курсировать ежедневно. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывать в Псков – в 10:25. Из Пскова "Ласточка" будет отправляться в 06:00 и прибывать на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.