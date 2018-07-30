► Безопасен ли светогорский воздух?

30.07.2018 09:38

Очередную проверку на территории города провели специалисты областного комитета государственного экологического надзора и «Леноблэкоконтроля». Выезд был внеплановым. В адрес ведомства поступило обращение о неблагополучной экологической обстановке от общественной организации «Центр «ЭНСО». Активисты полагают, что выбросы вредных веществ в атмосферу целлюлозно-бумажного комбината превышают допустимые нормы...