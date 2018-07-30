► Безопасен ли светогорский воздух?
Очередную проверку на территории города провели специалисты областного комитета государственного экологического надзора и «Леноблэкоконтроля». Выезд был внеплановым. В адрес ведомства поступило обращение о неблагополучной экологической обстановке от общественной организации «Центр «ЭНСО». Активисты полагают, что выбросы вредных веществ в атмосферу целлюлозно-бумажного комбината превышают допустимые нормы...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Темпы газификации Ленинградской области будут возрастать
- Временно приостановлена подача газа по газопроводу «Северный поток»
- Полицейские возвращают выборжцам украденные велосипеды
- В выборгских школах начались мероприятия, посвященные 9 Мая
- В Ленобласти пройдут межлагерные соревнования дружин юных пожарных