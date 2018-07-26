На "Выборгском пикнике" будут разыграны билеты на морской круиз

26.07.2018 11:36

В предстоящие выходные в Выборге пройдет гастрономический фестиваль «Выборгский пикник». В субботу, 28 июля, на фестивале будут присутствовать представители города Лаппеенранта и Туристско-информационного центра. Среди гостей, посетивших стенд Представительства Лаппеенранты, будут разыграны две подарочные карты (на одного человека) на круиз на теплоходе m/s Camilla. Подарочная карта действительна на сезон 2018-2019. Информация опубликована на страничке Представительства Лаппеенранты "ВКонтакте".

Фото: visitlappeenranta