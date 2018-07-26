На "Выборгском пикнике" будут разыграны билеты на морской круиз
В предстоящие выходные в Выборге пройдет гастрономический фестиваль «Выборгский пикник». В субботу, 28 июля, на фестивале будут присутствовать представители города Лаппеенранта и Туристско-информационного центра. Среди гостей, посетивших стенд Представительства Лаппеенранты, будут разыграны две подарочные карты (на одного человека) на круиз на теплоходе m/s Camilla. Подарочная карта действительна на сезон 2018-2019. Информация опубликована на страничке Представительства Лаппеенранты "ВКонтакте".
Фото: visitlappeenranta
Более старые статьи:
- ► Проект Алины Торубаровой поддержан в области
- ► Молодежная акция на Красной площади Выборга
- Директора ВЦ "Эрмитаж-Выборг" наградили за заслуги перед Выборгским районом
- Погранконтроль яхт в Выборге приостановлен в связи с работами на причале
- Этим летом в 47 регионе четыре ребенка выпали из окон, один из них погиб