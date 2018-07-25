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Директора ВЦ "Эрмитаж-Выборг" наградили за заслуги перед Выборгским районом

25.07.2018 17:18

Alexander KostenkoПочетный знак муниципального образования «За заслуги перед Выборгским районом» вручен директору выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Александру Костенко «за большой личный вклад в восстановление и сохранение объектов культурного наследия Выборгского района, популяризацию и продвижение мировых культурных ценностей для населения района и в связи с 70-летием со дня рождения». С ходатайством о присвоении этого почетного звания своему коллеге обратился трудовой коллектив выставочного центра. В нем, в частности, говорится: «Одиннадцать лет назад Александр Иванович Костенко стоял у истоков создания и строительства уникального учреждения культуры – выставочного центра «Эрмитаж-Выборг». С момента открытия учреждения в 2010 году является его директором. За истекшие годы «Эрмитаж-Выборг» стал заметным явлением в культурной жизни не только Выборгского района, Ленинградской области, но и Северо-Западного региона.

Успешное руководство А. И. Костенко выставочным центром оказывает влияние на формирование художественно-просветительской, образовательной и туристской деятельности района».Почетный знак юбиляру вручил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

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