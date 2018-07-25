Погранконтроль яхт в Выборге приостановлен в связи с работами на причале

25.07.2018 17:06

Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о том, что в связи с демонтажом портового оборудования на втором причале Морского порта города Выборга осуществление пограничного контроля яхт временно приостановлено.

Пограничный контроль яхт, прибывающих в Российскую Федерацию из Лаппеенранты и убывающих в Лаппеенранту, осуществляется на Форте Константин и шлюзе № 5 Сайменского канала.