Этим летом в 47 регионе четыре ребенка выпали из окон, один из них погиб

25.07.2018 11:16

На сайте Следственного управления СК РФ по Ленобласти появилось обращение к жителям региона, имеющим малолетних детей. В нем, в частности, говорится:

"С наступлением теплого времени года участились трагические происшествия, связанные с падением детей из окон.Такие происшествия всегда становятся следствием невнимательного отношения родителей. Дети, даже на непродолжительный период времени оставаясь без присмотра, забираются на подоконники, выходят на открытые балконы, не осознавая опасности, опираются на москитные сетки, невысокие или непрочные перила. Анализ показал, что зачастую такие факты связаны с широким распространением пластиковых окон, которые легко открываются. Если такое окно еще и снабжено антимоскитной сеткой, оно становится вдвойне опасным для ребенка, поскольку сетка воспринимается им как защитный барьер, на который можно опереться.Только за истекший период 2018 года в Ленинградской области зафиксировано четыре происшествия, в результате которых дети с повреждениями различной степени тяжести попали в больницу - одного из них спасти не удалось. Во всех случаях в квартире находились взрослые, но, занимаясь домашними делами, временно упускали из виду малышей.

Уважаемые родители, примите к сведению следующие правила:

- нельзя подставлять к окнам предметы мебели, при помощи которых малыш может залезть на подоконник;

- ни в коем случае не позволяйте детям играть на подоконнике, выходить одним на балкон или лоджию;

- при проветривании помещений не оставляйте детей без присмотра; используйте запорные устройства, не позволяющие детям самостоятельно открыть окно или балконную дверь;

- в присутствии детей окна и балконы должны быть закрыты, проверьте запорные устройства; в случае, если они легко открываются, примите меры для их блокировки;

- нельзя оставлять ребенка вне поля зрения, поскольку практика показывает, что малышу достаточно минутной самостоятельности, и эта минута может стать последней в жизни ребенка".