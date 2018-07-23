Открыта горячая линия для пострадавших клиентов "Натали Турс"

23.07.2018 12:41

В связи с информацией, размещенной на официальном сайте туроператора «Натали Турс» об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей открыта «горячая линия» по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещение убытков.

Роспотребнадзор напоминает: по закону, в случае объявления о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию.

Также потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества.

В случае, если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, Роспотребнадзор готов незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав.

Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (812) 365-47-05.