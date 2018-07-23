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Приставы проведут единый день приема граждан 26 июля

23.07.2018 12:27

FSSP 800x600День единого приема граждан пройдёт в областном управлении федеральной службы судебных приставов и его подразделениях 26 июля. В предстоящий четверг, с 14 до 20 часов, все желающие смогут получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам и способах её оплаты, подробные разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов. Записаться на приём в региональное управление можно до 25 июля включительно по телефону в Санкт-Петербурге 8 (812) 630-34-29.

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