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Сколько праздничных дней будет в России в 2019 году

23.07.2018 12:16

Prazdniki 2019Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней. Как подсчитали в "Российской газете", новогодние каникулы продлятся десять дней - с 30 декабря 2018-го до 8 января 2019 года.
Длинных выходных в честь Дня защитника Отечества в следующем году не предусмотрено, отдых продлится 23-24 февраля - субботу и воскресенье. Женщинам повезло больше, Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится три дня.

Майские каникулы будут как никогда длинными - с 1 по 5 мая, пять дней. А на День Победы - четыре дня.

На День независимости России будем отдыхать только один день. А в ноябре 2019-го - с 2 по 4 ноября (в честь Дня народного единства).

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