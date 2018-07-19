► Путепровод на улице Кривоносова начали ремонтировать

19.07.2018 10:41

Аварийный путепровод на улице Кривоносова через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская начали ремонтировать. Напомним, мост находится сегодня на балансе бологовской дистанции инженерных сооружений ОАО «РЖД». В течение года администрация Выборгского района била во все колокола, чтобы обратить внимание балансодержателя на ужасающее состояние дорожного покрытия на одном из самых напряженных транспортных участков города. И некоторое время назад были озвучены сроки проведения ремонта - с 15 июля по 25 августа. Накануне на мосту появились знаки, информирующие о том, что здесь ведутся дорожные работы, и движение частично ограничено...