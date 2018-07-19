Водоканал Выборга: очистные сооружения работают в штатном режиме
18 июля руководство Водоканала города Выборга вместе со специалистом-экологом лично приехали осмотреть Северную гавань, бухту Салакка-Лахти. В организации заявили, что выпусков с водоочистных и канализационных очистных сооружений ГУП ЛО «Водоканал города Выборга» в бухте нет. Аварийных ситуаций не было. Всё работает в штатном режиме. При осмотре поверхности воды признаков загрязнения, соответствующих описанию, выявлено не было.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что акватория залива загрязнена чем-то похожим на фекалии.
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