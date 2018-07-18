СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 21 и 22 июля
18.07.2018 13:09
Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в увлекательное путешествие в Выборг в «туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка».
Ближайшие поездки пройдут 21 и 22 июля.
Пассажиры, которые выберут в эти дни для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут узнать много интересного из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.