СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 21 и 22 июля

18.07.2018 13:09

Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в увлекательное путешествие в Выборг в «туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка».

Ближайшие поездки пройдут 21 и 22 июля.

Пассажиры, которые выберут в эти дни для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут узнать много интересного из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.