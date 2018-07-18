Установка выборгского трамвая откладывается
18.07.2018 11:19
Установка в Трамвайном сквере макета трамвая, запланированная на 20 июля, переносится - ориентировочно на 24-25 июля. Об этом нам сообщили в пресс-службе районной администрации.
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