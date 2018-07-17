► Фонд милосердия "Советский" переехал на Гагарина, 25
Благотворительный фонд милосердия «Советский» теперь сможет оказать помощь гораздо большему числу людей. Это стало возможным благодаря тому, что отныне он располагается в более просторном помещении – на улице Гагарина, 25...
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