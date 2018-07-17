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Временное отключение холодной воды 18 июля в Выборге

17.07.2018 12:07

UK ZHKH largeВ среду, 18 июля, с 09:00 до 17:00 в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры на улице Первомайской будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Первомайская, д.10, д.12;

- ул. Ульяновская, д.13, д.16;

- Ленинградское шоссе, д. 21а.

Работы по замене запорной арматуры будут проводиться также на водонапорной линии по адресу ул.Приморская, 36, с отключением холодного водоснабжения с 09:00 до 17:00 по адресам:

- ул. Приморская, д.36, д.38;

- проспект Победы, д.6, д.8а, д.10, д.12, д.14.

Источник: ОАО "УК по ЖКХ"

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