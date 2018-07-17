В среду будет остановлена Юго-Восточная котельная

17.07.2018 10:30

Юго-Восточную котельную в Выборге остановят на ежегодный профилактический ремонт в 9 часов утра 18 июля. Работы продлятся до 31 июля. По крайней мере, такие сроки называют в "Выборгтеплоэнерго". Далее по графику запланирована остановка котельной на ул. Маяковского, 5. Там ремонт коммунальщики намереваются провести в период с 6 по 19 августа. Специалисты напоминают: главная цель ежегодных работ - подготовка оборудования котельной к отопительному сезону.