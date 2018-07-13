► Губернатор оценил ход подготовки Выборга к празднованию дня рождения региона
Выборг готовится ко дню рождения Ленинградской области. Сегодня ход работ оценил губернатор региона Александр Дрозденко. В целом в подготовку вложен миллиард триста миллионов рублей. Реставрируют 13 объектов культурного наследия. Плюс масштабное благоустройство – ремонт дорог, замена систем уличного освещения, мощение тротуаров. Оценить качество пригласят горожан...
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