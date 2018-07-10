► Выборжцы Чучуновы - почетная семья Ленинградской области
В семье Нелли и Сергея Чучуновых сегодня маленький праздник. Навестить родителей приехали старшие дети. Подобные моменты, к сожалению, не так часты, как хотелось бы супругам, но это неизбежно: дети вырастают и улетают из гнезда. А родители радуются их успехам, личным победам и ждут… Как когда-то ждали их появления на свет...
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