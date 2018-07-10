10.07.2018 11:09

В семье Нелли и Сергея Чучуновых сегодня маленький праздник. Навестить родителей приехали старшие дети. Подобные моменты, к сожалению, не так часты, как хотелось бы супругам, но это неизбежно: дети вырастают и улетают из гнезда. А родители радуются их успехам, личным победам и ждут… Как когда-то ждали их появления на свет...