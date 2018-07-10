► Выборгских водителей учат правильно парковаться

10.07.2018 10:45

Научить водителей правильно парковаться намерены сотрудники Выборгского отдела ГИБДД. С 1 июля они практически ежедневно проводят профилактические мероприятия по предупреждению нарушений правил остановки и стоянки автотранспорта. С тех пор на специализированную стоянку эвакуировано около 30 машин...