► Выборгских водителей учат правильно парковаться
Научить водителей правильно парковаться намерены сотрудники Выборгского отдела ГИБДД. С 1 июля они практически ежедневно проводят профилактические мероприятия по предупреждению нарушений правил остановки и стоянки автотранспорта. С тех пор на специализированную стоянку эвакуировано около 30 машин...
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