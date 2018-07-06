В Выборге эвакуируют машины, припаркованные против правил
В Выборге началась активная борьба с незаконными парковками. Сейчас машину, оставленную на пешеходном переходе у Выборгского судостроительного завода, эвакуируют на спецстоянку. Эту работу сотрудники ГИБДД намерены проводить ежедневно.
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