В Выборге эвакуируют машины, припаркованные против правил

06.07.2018 12:11

В Выборге началась активная борьба с незаконными парковками. Сейчас машину, оставленную на пешеходном переходе у Выборгского судостроительного завода, эвакуируют на спецстоянку. Эту работу сотрудники ГИБДД намерены проводить ежедневно.