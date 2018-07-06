"Выборгтеплоэнерго" поглощает Управляющую компанию по ЖКХ

06.07.2018 10:21

Реорганизация ОАО «УК по ЖКХ», начавшаяся в июле 2018 года, проходит в форме присоединения к АО «Выборгтеплоэнерго». В настоящее время осуществляется уведомление потребителей о прекращении действия заключенных договоров по управлению многоквартирными домами.

Как сообщили нам в районной администрации, АО «Выборгтеплоэнерго» является правопреемником ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» Выборгского района Ленобласти по обязательствам и правам, предусмотренным действующим законодательством РФ. Планируется, что в обязанности «Выборгтеплоэнерго» будет также входить обслуживание жилфонда.