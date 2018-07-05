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Полицейский катер будет патрулировать акваторию Выборгского залива

05.07.2018 17:09

Kater PoliceНа вооружение выборгских полицейских поступил катер. Его пробный спуск на воду состоялся накануне. В связи с тем, что участились случаи краж у отдыхающих на островах в Выборгском районе, руководство районного управления МВД обратилось в региональный Главк с просьбой о выделении катера. Просьба была удовлетворена. Семиместное транспортное средство будет использоваться для выезда следственно-оперативных групп и патрулирования акватории Финского залива для обеспечения общественного порядка. На катере установлены проблесковые маячки, сирена, громкоговорящие устройства. Нести на нём службу можно и днём, и ночью.

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