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Внесены изменения в график последней электрички из Петербурга в Выборг

05.07.2018 14:27

Electrichki largeРемонтные работы на железной дороге внесли серьезные изменения в график движения электропоездов. Так, последняя электричка из Санкт-Петербурга до Выборга в отдельные дни июля идет по измененному маршруту и не останавливается на станции Удельной и ряде других.
Время отправления от Финляндского вокзала смещено на 22:30; прибытие в Выборг - в 00:36.
Будьте внимательны: по измененному расписанию и маршруту электропоезд № 6187 следует только 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 и 29 июля.

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