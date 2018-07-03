Задавайте вопросы главному архитектору Выборгского района

03.07.2018 11:31

На вопросы наших телезрителей ответит главный архитектор Выборгского района Ленобласти Никита Тарасов. Напомним, эту должность он занимает с 24 мая. В ближайшее время он станет гостем нашей студии.

Направить архитектору Никите Тарасову свои обращения вы можете в группе ВыборгТВ в социальных сетях, по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону 8 (81378) 2-63-47.