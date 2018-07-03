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Сотрудники ГИБДД отмечают сегодня профессиональный праздник

03.07.2018 10:01

GIBDD AutoСегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году. Позже страна присоединилась к Международной конвенции о дорожном движении, и в 1961-м году стали действовать первые единые правила дорожного движения.
Коллектив выборгского отдела ГИБДД уже не первый год становится обладателем переходящего знамени регионального Главка. Знамя вручается за наиболее высокие показатели служебной деятельности. Мы поздравляем стражей дорожного правопорядка с профессиональным праздником и желаем успехов в их нелёгком труде!

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