► Выборжцы с нетерпением ждут трамвай

02.07.2018 15:15

В Выборге продолжается благоустройство Трамвайного сквера. Это территория, ограниченная улицами Крепостной и Пионерской и Банковским проездом. В июле здесь установят металлический макет трамвая в натуральную величину. Он будет точной копией того, что курсировал по улицам Выборга в 1912 году. Рядом с вагоном установят бронзовые фигуры вагоновожатого и мальчика, сидящего на сцепном устройстве...