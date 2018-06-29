На набережной Салакка-Лахти появилась детская площадка

29.06.2018 18:29

Ещё один новый игровой комплекс для детей появился в Выборге. Его установили на набережной Салакка-Лахти. Площадку разместили неподалёку от автовокзала - там, где и прежде было место для отдыха с детьми. Ввод объекта в эксплуатацию произойдет после того, как качество работ оценит заказчик - администрация Выборгского района. По словам

специалистов отдела благоустройства, в этом также участвуют сотрудники экспертной организации, которая контролирует, в том числе, качество материалов и исполнение обязательств по благоустройству территории.