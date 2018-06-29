В Финском заливе найдена затонувшая во время войны подлодка

29.06.2018 17:03

На Балтийском флоте, по решению Министра обороны РФ, проводятся работы по поиску и обследованию затонувших боевых кораблей Военно-Морского Флота СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так, в ходе изучения архивных документов были получены предположительные координаты места гибели советской подводной лодки «С-12» в Финском заливе, в районе острова Большой Тютерс. При обследовании дна в данном районе экипажем морского тральщика «Александр Обухов» была обнаружена затонувшая подводная лодка, лежащая на ровном киле на глубине 70 метров. При дополнительном осмотре объекта и последующим сравнением полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подводных лодок было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии «С».

Как отметили специалисты, отсутствие данных о других подводных лодках, погибших в этом районе, позволяет с высокой степенью вероятности утверждать, что найдено место гибели именно подводной лодки С-12.

В настоящее время на Балтийском флоте планируется проведение учений, в ходе которых при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной подводной лодки.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ