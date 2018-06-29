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Построенный на ВСЗ ледокол "Санников" отправляется в Арктику

29.06.2018 15:35

Ledokol SannikovСамый технологичный в России ледокол, построенный выборгскими судостроителями, отправляется на дежурство в Арктику, сообщили нам в пресс-службе правительства Ленобласти. На пришвартованном в устье Невы новом ледоколе арктического класса «Александр Санников» подняли российский флаг. Церемония ознаменовала передачу судна от производителя – Выборгского судостроительного завода заказчику — ООО «Газпромнефть Новый порт».
Современный ледокол уже прошел ходовые испытания и в конце июля отправится в акваторию Обской губы.
Справка: мощность уникального ледокола составила 21,5 МВт. Судно способно выполнять задачи по расчистке морского пути автономно в течение 30 суток при температуре воздуха -50 градусов по Цельсию. Оно также имеет выдающиеся маневренные характеристики, способно развернуться на 360 градусов за считанные минуты. Это делает его непревзойденным для работы в порту.
Для обеспечения работы ледокола достаточно экипажа из 20 человек. Судно построено по высоким экологическим стандартам, исключающим выброс в море загрязняющих веществ.

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