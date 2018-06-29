Прогноз погоды на выходные дни

29.06.2018 11:27

30 июня в Выборге будет пасмурно, вероятны осадки. Днем не выше +14, ночью 10…12. Ветер северо-восточный, 6…8 м/c.

В воскресенье ожидается малооблачная погода, +16…18.

В Петербурге в субботу пасмурно, возможен дождь, заметно похолодает. Температура воздуха на протяжении суток +11…12 градусов. Ветер северный, 6…7 м/c.

В воскресенье в Северной столице без осадков, до +15.

В Лаппеенранте в субботу переменная облачность, временами дождь, днем +12…14, ночью +10…12, ветер северный, 7…9 м/c.

В воскресенье солнечно, +15…16 градусов.

В Хельсинки в субботу облачно с прояснениями, осадки незначительны. Днем +13…15, ночью 11…13. Ветер северный, 5…7 м/c.

1 июля в столице Финляндии малооблачно, до +17.