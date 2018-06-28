В Выборгском районе найдены останки 97 бойцов Красной Армии

28.06.2018 15:48

Останки 97 бойцов Красной Армии обнаружили военнослужащие гвардейской Красносельской мотострелковой бригады ЗВО при выполнении поисковых работ в Выборгском районе. Личности четырех красноармейцев удалось установить. Они воевали в составе 7-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта и погибли в феврале 1940 года в ходе битвы близ Линии Маннергейма. Также найдены элементы вооружения и обмундирования. Вывезено и уничтожено более 200 взрывоопасных предметов.

Фото из архива vyborg.tv