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Через пункт пропуска Валимаа в Суоми нельзя ввозить бутерброды с колбасой

28.06.2018 10:16

Kolbasa LomtikiВыборгская таможня опубликовала важную информацию для граждан, выезжающих в Финляндию через автомобильный пункт пропуска Ваалимаа (Торфяновка).
В сообщении говорится следующее:
"Финляндские представители проинформировали, что недавно в Финляндии Комиссией Европейского союза была проведена ветеринарная инспекция на предмет наличия африканского свиного гриппа. Несмотря на то, что проверка показала отрицательный результат, финляндские таможенные органы получили предписание усилить таможенный контроль в отношении ввоза данной категории товаров.

В связи с этим в июне 2018 года на МАПП Ваалимаа Таможней Финляндии начинается эксперимент, в рамках которого перед въездом будет установлен большой баннер с напоминанием гражданам о запрете ввоза в Финляндию мяса и мясной продукции (в том числе бутербродов с колбасой) в соответствии с действующим таможенным законодательством. При этом в пункте пропуска будут размещены специальные мусорные баки, куда въезжающие в Финляндию лица смогут добровольно выбрасывать запрещенные к ввозу товары.

В случае, если пассажир не избавится от мясной продукции, и сотрудники таможенных органов её обнаружат, то она будет изъята в принудительном порядке. При этом, если в действиях нарушителей будут усматриваться признаки умышленного ввоза таких товаров либо неоднократные попытки контрабанды, то в отношении данных лиц будут приниматься меры в соответствии с действующим административным либо уголовным законодательством Республики Финляндия.

Данный эксперимент будет проводиться на МАПП Ваалимаа в течение 4 - 6 месяцев, после чего Таможня Финляндии рассмотрит вопрос о его распространении в других таможенных органах - аэропортах, морских портах, автомобильных пунктах пропуска".

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