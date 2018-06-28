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Зам.руководителя следственного отдела по г. Выборгу проведет прием в Приморске

28.06.2018 09:35

Sledstvenniy Komitet800x600В четверг, 28 июня, с 14.00 до 15.00 заместитель руководителя следственного отдела по городу Выборгу Надежда Острунская проведет прием граждан в городе Приморске.
Прием будет осуществляться в здании администрации Приморского городского поселения по адресу: г. Приморск, ул.Школьная, 10.
Напоминаем, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета РФ относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета РФ.
С информацией о графике личного приема руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области и его заместителей можно ознакомиться на официальном сайте ведомства в разделе «Обращения граждан».

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