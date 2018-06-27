► Как спасают мишек: репортаж из реставрационной мастерской
Скульптуры медведей вернутся на проспект Ленина, 6 в середине июля. На одном из самых красивых городских памятников архитектуры продолжается реставрация. Часть лепного декора – это фигуры птиц, белок, всевозможные элементы флоры – восстанавливают на месте. Знаменитых медведей перевезли в мастерскую. Спасением замечательных образцов декоративной скульптуры занимаются Александр Буслаев и Михаил Довгий...
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