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► Как спасают мишек: репортаж из реставрационной мастерской

27.06.2018 16:49

MASTERSKAYA RESTAVRACII MEDVEDEI 26.06.18 Скульптуры медведей вернутся на проспект Ленина, 6 в середине июля. На одном из самых красивых городских памятников архитектуры продолжается реставрация. Часть лепного декора – это фигуры птиц, белок, всевозможные элементы флоры – восстанавливают на месте. Знаменитых медведей перевезли в мастерскую. Спасением замечательных образцов декоративной скульптуры занимаются Александр Буслаев и Михаил Довгий...

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