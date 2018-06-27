Домашние животные смогут ездить в поезде под присмотром проводника

27.06.2018 15:27

Федеральная пассажирская компания вводит услугу перевозки домашних животных без сопровождения хозяев в поездах дальнего следования, сообщает федеральная железнодорожная газета «Гудок».

Новую услугу введут с 16 июля 2018 года, в порядке эксперимента она будет функционировать в 13 поездах.

Животные будут перевозиться в специальных багажных купе. По прибытии питомца передадут получателю, указанному в заявлении отправителя. о За состоянием четвероного пассажира будет следить проводник.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи.