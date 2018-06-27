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Выборгскую молодежь поздравляют руководители местной власти

27.06.2018 12:12

Den molodezhiДорогие друзья! Поздравляем вас с Днем молодежи!

Современное молодое поколение стремится ярко проявить себя в различных сферах, ответственно подходит к решению поставленных задач и готово в полную силу трудиться на благо нашей прекрасной Родины.
Выборгскую молодежь во все времена отличали глубокий патриотизм, инициативность, креативное мышление, умение не только идти в ногу со временем, но и опережать его.

Мы гордимся достижениями молодых выборжцев в учебе и труде, науке и волонтерской деятельности, творчестве и спорте, бизнесе и службе Отечеству.

Это дает нам возможность со светлыми надеждами и оптимизмом смотреть в будущее Выборгского района и России в целом.

Желаем нашим девушкам и юношам ясных целей, успехов в добрых делах, энергии, упорства в саморазвитии и самореализации, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть сбудутся ваши самые смелые мечты!
С праздником!

С уважением,
глава МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин,

глава администрации МО «Выборгский район» Геннадий Орлов

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