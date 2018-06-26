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► В Выборгском районе - 56 выпускников-медалистов

26.06.2018 14:24

MEDALISTY 25.06В Выборге чествовали лучших выпускников школ и образовательных центров района. В этом году медали "За особые успехи в учении" заработали 56 человек - и не только отличной учебой. Все они – участники школьных олимпиад, победители фестивалей и спортивных соревнований, активисты движения школьников...

 

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