► В Выборгском районе - 56 выпускников-медалистов
26.06.2018 14:24
В Выборге чествовали лучших выпускников школ и образовательных центров района. В этом году медали "За особые успехи в учении" заработали 56 человек - и не только отличной учебой. Все они – участники школьных олимпиад, победители фестивалей и спортивных соревнований, активисты движения школьников...
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