Как защитить себя и свой дом от природного пожара 

22.06.2018 16:57

В 90% случаев природные пожары возникают по вине человека, напоминают в Госпожнадзоре. Чаще всего пожары возникают в местах сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, на несанкционированных свалках, в местах отдыха людей. Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может, подобно линзе, сфокусировать солнечные лучи и стать источником возгорания. При выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь сухую траву.

Владельцам дач и загородных домов необходимо:

-иметь на своих участках запасы песка и воды (не менее 200 литров)

-собрать в отдельном месте противопожарный инвентарь (лопаты, топоры, багры)

-не складывать горючие материалы в противопожарных разрывах между участками

-содержать дороги и подъезды к домам свободными для проезда пожарной техники

-вырубить деревья и кустарники между лесом и границами застройки

Органы местного самоуправления должны произвести опашку населенных пунктов - создать широкие полосы, защищающие жилые строения от перехода огня со стороны леса

При угрозе приближения лесного пожара к населенному пункту необходимо:

-закрыть в доме все вентиляционные отверстия, наружные окна и двери;

-наполнить водой ванны, раковины и другие емкости в доме;

-во дворе наполнить водой бочки и ведра;

- приготовить мокрые тряпки для тушения углей или небольших очагов возгораний;

-при приближении огня обливать крышу и стены дома водой;

-постоянно осматривать территорию дома, двора и ближайшую местность в целях обнаружения огня.

Если вы оказались в зоне лесного пожара:

- по возможности окунитесь в ближайший водоем;

- накройтесь мокрой одеждой;

- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;

- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;

- выходите из леса быстро и только в наветренную сторону;

- бегите вдоль фронта огня;

- не обгоняйте лесной пожар.

Правила выхода из зоны пожара:

- определите, в какой стороне от вас находится огонь и куда дует ветер;

- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО напоминает:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101";

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.