► Портовый ледокол "Обь" спустили на воду на ВСЗ

22.06.2018 15:23

Портовый ледокол «Обь» 21 июня 2018 года спустили на воду на Выборгском судостроительном заводе. Судно построили по заказу «Атомфлота». Это передовой уникальный ледокол с инновационной системой движения. Двигатель даже внесен в книгу рекордов Гиннеса. Судно будет обеспечивать навигацию танкеров на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал...