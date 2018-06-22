► Портовый ледокол "Обь" спустили на воду на ВСЗ
Портовый ледокол «Обь» 21 июня 2018 года спустили на воду на Выборгском судостроительном заводе. Судно построили по заказу «Атомфлота». Это передовой уникальный ледокол с инновационной системой движения. Двигатель даже внесен в книгу рекордов Гиннеса. Судно будет обеспечивать навигацию танкеров на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- 200 учебных мест появится после ремонта здания по адресу Выборгская, 25
- ВИДЕО: репортаж из политехнического колледжа «Александровский»
- В выборгском филиале Инжэкона обсудят вопросы обращения с опасными отходами
- Жители Выборга - против соли и реагентов на дорогах
- На протяжении новогодних праздников выборгская полиция будет на страже спокойствия горожан