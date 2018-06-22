Фестиваль "Территория молодежи" пройдет на городском пляже
23 июня в Выборге состоится фестиваль «Территория молодежи», посвященный Дню молодежи России. В этом году он будет проходить на территории городского пляжа на Смоляном мысе, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.
В программе – пляжные игры и развлечения, турнир по сквиджиболу, музыка от Dj Печкин. На протяжении вечера будет звучать музыка команды ClubSounds - сообщества диджеев, начавших свой творческий путь в начале 2000-х. В плейлисте ClubSounds - электронная музыка разных направлений. Свои музыкальные произведения представят Antony Airons, Sidex, Alexir.
Начало в 17.00.
В рамках фестиваля состоится розыгрыш билетов на VK Fest.
Вниманию автовладельцев! 23 июня с 9 до 20 часов на улице Штурма (в районе кафе «Остров») будет ограничено движение транспортных средств.
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